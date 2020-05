Paweł Rek znów może się rehabilitować. Jego tata wziął opiekę zanim kopalnia Jankowice stanęła...

Z Tajlandii dostali filmiki na pendrive jak radzić sobie w domu, jak ćwiczyć z Pawłem.

Gdy tylko pojawiła się możliwość i rehabilitantom pozowlono pracować, od razu skorzystali z możliwości rahabilitacji domowych.

- Natomiast od 10 maja rozpoczęliśmy z Pawłem dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny u profesora Talara w Iławie, pierwszy po przestoju rehabilitacyjnym – mówi Marcin Rek.

On sam nie chciał narażać syna, który ma obniżoną odporność. Wziął opiekę zanim na kopalni Jankowice, gdzie pracuje wybuchła epidemia koronawirusa.

- Gdy skończyły się rehabilitacje wziąłem w pracy opiekę, by go nie narażać niepotrzebnie. Wziąłem opiekę w pierwszej kolejności na żonę. Bo ona pracuje z synem cały czas, jak jestem w pracy i trochę się go nadźwiga, w efekcie ma problemy z kręgosłupem. Musiałem ją odciążyć. Opieka się skończyła, to wykorzystuję teraz urlop by być z synem na turnusie. Można powiedzieć, że wziąłem tę opiekę w odpowiednim momencie – mówi Paweł Rek.