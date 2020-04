Parki i bulwary w Rybniku niedostępne dla spacerowiczów. Miejskie rowery wywożone

Parki i bulwary w Rybniku niedostępne dla spacerowiczów

W Rybniku, miejskie rowery sukcesywnie zwożone są ze stacji wypożyczeń do miejsca, w którym poczekają na lepsze czasy. Od kilku tygodni zamknięte są place zabaw i siłownie na wolnym powietrzu. To niestety za mało. W miniony weekend, rybniczanie ochoczo ruszyli do lasów, parków i na bulwary. W niektórych miejscach można było spotkać prawdziwe tłumy.

- Należy unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie i nie narażać się na ryzyko zachorowania. Ostatnie doświadczenia pokazują, że lasy to niestety miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się wielu osób, a tym samym zwiększenia szans na zakażenie – czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dlatego wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem: od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.