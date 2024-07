Otwarte kąpieliska w Rybniku i okolicy 3.07. Gdzie dziś warto się wybrać?

Co to jest kąpielisko?

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Rybniku?

Kąpielisko: Kamień

Kąpielisko: Pniowiec

Kąpielisko Balaton

Kąpielisko: Śmieszek

Gminne Kąpielisko Wodnik

Kąpielisko: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Kąpielisko: Mały Staw Starganiec w Mikołowie

Kąpielisko Czechowice

Kąpielisko: 🚩Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany

Kąpieliska w pobliżu Rybnika

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.