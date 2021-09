Ostrovia Ostrów - ROW Rybnik 59:31. Miała być wojna, był nokaut

Wynikiem 59:31 zakończyło się niedzielne, półfinałowe spotkanie w 1 lidze. ROW przegrał na wyjeździe z Ostrovią i odpadł z dalszej rywalizacji o awans do PGE Ekstraligi. To nie było dobre widowisko w wykonaniu podopiecznych trenera Marka Cieślaka. Gospodarze byli znacznie szybsi, lepiej spasowani z torem i wyglądali na zdecydowanie bardziej zdeterminowanych. Na owalu w Ostrowie rybniczanie prezentowali się wprost fatalnie. Dość powiedzieć, że ROW wygrał w tym spotkaniu tylko dwa biegi i raz zremisował, a awans do finału ostrowianie zapewnili sobie już po 10 biegu dnia.

- Blamaż. Trafiliśmy na skałę. Trzeba się zastanowić co dalej, bo ciemność widzę... - mówił w trakcie spotkania na antenie telewizji trener Cieślak.

W finale 1 ligi zmierzą się więc drużyny z Ostrowa i beniaminek z Krosna. Jedna z tych drużyn zasili w sezonie 2021 elitę.