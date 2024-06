Ostatni casting do Miss Beskidów 2024 - zjawiło się mnóstwo pięknych dziewczyn! Które trafiły do finału? Sprawdź! mat. prasowe

Ostatni casting Miss Beskidów 2024 - finalistki już wybrane. Za nami ostatni casting do plebiscytu Miss i Mister Beskidów 2024. Do hotelu Szyndzielnia zjechały piękne panie i przystojni panowie. Plebiscyt organizuje Agencja Grabowska Models. To był ostatni dzwonek dla tych, które chcą spróbować swoich sił w konkursach piękności lub marzą o karierze modelki czy modela.