Oskarżona o śmiertelne przejechanie egzaminatora w WORD w Rybniku. Akt oskarżenia trafił do sądu

Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 czerwca około godziny 13.30 na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ulicy Ekonomicznej w Rybniku. 68-letnia kobieta, która była w trakcie zdawania egzaminu na prawo jazdy , potrąciła 35-letniego egzaminatora. Niestety mężczyzna, który egzaminował wówczas inną osobę zmarł na skutek poniesionych obrażeń.

Dziś, 30 grudnia do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 68-letniej kursantce, która 24 czerwca potrąciła śmiertelnie egzaminatora w WORD w Rybniku.

Pani prokurator przyznaje, że biegli lekarze psychiatrzy i psycholog stwierdzili u kobiety ograniczoną poczytalność. Prokurator wyjaśnia, że ograniczona poczytalność to zaburzenia różnego typu, które mogą mieć wpływ na rozumienie swojego czynu i pokierowanie swoim postępowaniem.

- W tym przypadku mamy przez biegłych lekarzy psychiatrów stwierdzoną znacznie ograniczoną poczytalność, ale to nie jet całkowicie zniesiona poczytalność, bo wtedy nie można mówić o winie i karze. Przy ograniczonej poczytalności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ale nie musi – dodaje Malwina Pawela-Szendzielorz.

Czy lek mógł przyczynić się do wypadku?

Wiadomo, że przed egzaminem kobieta zażyła pewien lek. Biegli musieli stwierdzić, czy miał on wpływ na zdolności psychomotoryczne.

- Badanie krwi wykazało, że krew wolna od alkoholu i substancji psychotropowych, ale stwierdzono jeden lek, co do którego biegli mieli początkowo zastrzeżenia, czy może mieć wpływ na zdolności psychomotoryczne.

Pierwsza opinia była niepełna, biegli się nie wypowiedzieli. Po dłuższej analizie, stwierdzono, że to stężenie, które było stwierdzone było jednak poniżej stężeń terapeutycznych i nie miało wpływu na zdolności psychomotoryczne u podejrzanej – mówi Malwina Pawela-Szendzielorz.