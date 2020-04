Niedawno z rzeczki przy ul. Brzozowej w Jankowicach wyłowiono psa. Był wyziębiony i bardzo zdezorientowany. Gdy mieszkańcy wyciągnęli go z wody znów do niej wpadł. Ponieważ nie mógł przebywać w domu osób, które go uratowały - bo mają już innego dużego psa, który nie zaakceptował nowego - Orzeszek trafił pod opiekę Fundacji Jestem Głosem Tych co Nie mówią z Rybnika. Fundacja szuka właściciela psa z Jankowic, podejrzewając, że może należeć do osoby starszej, która nie ma facebooka.

Orzeszka wyłowiono z rzeczki w Jankowicach. Fundacja z Rybnika szuka właściciela psa Niedawno z rzeczki przy ul. Brzozowej w Jankowicach wyłowiono psa. Był wyziębiony i bardzo zdezorientowany. Gdy mieszkańcy wyciągnęli go z wody znów do niej wpadł. - Szedł cały czas przed siebie w losowym kierunku, po wyciągnięciu z rzeki znów do niej wpadł - informowała pani Kamila, która uratowała psa. Ponieważ Orzeszek nie mógł przebywać w domu osób, które go uratowały - bo mają już innego dużego psa, który nie zaakceptował nowego - trafił pod opiekę Fundacji Jestem Głosem Tych co Nie mówią z Rybnika. Fundacja szuka właściciela psa z Jankowic, podejrzewając, że może należeć do osoby starszej, która nie ma facebooka. - Zacznę od ogromnych podziękowań i wyrazów uznania dla Pani Kamili i jej rodziny. Oni uratowali Orzeszka. Dziadek wpadł do rzeczki i nie umiał się sam wydostać - gdyby, nie Pani Kamila pewnie by nie przeżył - mówią w rybnickiej fundacji. Tłumaczą, że trafił pod ich opiekę i zaliczył już obowiązkowo wizytę u weterynarza.

Niestety nie jest zachipowany i odrobinę zaniedbany. - Musiał zachłysnąć się wodą, bo charczy i płuca osłuchowo brzmią źle. Serducho też nie brzmi ładnie. Ma stan zapalny w uszach. Staruszek nie widzi... troszkę niedosłyszy. Koniecznie są też badania krwi, żeby sprawdzić tarczyce i czy nie ma cukrzycy - tłumaczą w Fundacji Jestem Głosem Tych co Nie Mówią. - Szukamy właściciela Orzeszka... dlatego popytajcie w okolicy ul. Brzozowej w Jankowicach i pobliskich ulicach czy komuś się nie zgubił. Właścicielem Orzeszka może być starsza osoba która nie ma Fb - tłumaczą w fundacji z Rybnika.