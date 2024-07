Opuszczony budynek w Rybniku otrzyma nowe życie. Pustostan przy ul. Zebrzydowickiej zostanie zamieniony na 23 mieszkania. Remont już trwa

Trwa remont pustostanu przy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku. Ponownie będzie można w nim mieszkać

W wyremontowanym bloku będą 23 mieszkania. Jedno dla osób niepełnosprawnych

Po przeprowadzeniu remontu, do niezamieszkałego od początku obecnego roku bloku będzie się można ponownie wprowadzać. To, kto będzie go zamieszkiwał zależy od decyzji Wydziału Spraw Mieszkaniowych rybnickiego magistratu. Wiadomo natomiast, że docelowo wprowadzi się do niego kilkadziesiąt rodzin.