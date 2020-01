Opłata za odpady wzrosła a rybnickie osiedla toną w śmieciach

Nowy, pięciofrakcyjny sposób segregacji w założeniu śmieci miał być bardziej ekologiczny. Tymczasem wiele śmietników wręcz tonie w odpadach, bo firmy nie nadążają z ich wywożeniem. - Czy tak ma to wyglądać? Przez większość tygodnia mamy oglądać takie składowiska odpadów? - pyta poirytowany Rafał Gąsiorek, mieszkaniec Boguszowic w Rybniku. Na potwierdzenie swoich słów wysłał do redakcji zdjęcie bałaganu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Południe, które zrobił 15 stycznia.

Jak twierdzi pan Rafał takich miejsc w dzielnicy jest więcej. "Wystarczy krótki spacer, 3 wiaty śmietnikowe i każda tak samo wygląda, a podejrzewam, że całe osiedle tak wygląda. Przed podwyżkami czasem podobnie wyglądał pojemnik z papierem, rzadziej szkłem, a teraz praktycznie non stop i to wszystkie frakcje (za wyjątkiem zmieszanych)" - ubolewa.

Większe opłaty i większy bałagan

Rybniczanin podejrzewa, że ma to związek z wejściem w życie nowych opłat za wywóz odpadów komunalnych. Od nowego roku stawka za odpady segregowane w Rybniku wzrosła do 22, a za niesegregowane - do 66 zł.

"Przez podwyżki opłat wiele rodzin zdecydowało się jednak segregować śmieci, aby nie być narażonym na opłaty za śmieci niesegregowane, a miasto w ogóle nie jest na to przygotowane" - pisze Internauta.

"Pomału widać, że ludzie mają dość tych stert śmieci i posortowane frakcje wyrzucają do zmieszanych. Czy tak ma to wyglądać?" - ciągnie dalej pan Rafał.