Olusia córka pielęgniarki potrzebuje 40 tysięcy euro na operację

Aleksandra Kozłowska albo jak ją nazywają „mała księżniczka Ola” to kilkumiesięczna córeczka rodziny społeczników, działających od lat w Rybnickim Sztabie Ratownictwa, którzy co roku zabezpieczają m.in. WOŚP , Olimpiadę Dzieci Niepełnosprawnych i robią to wszystko z dobroci serca. Mama Olusi - Ilona to pielęgniarka, która nigdy nikomu nie odmówiła wsparcia i pomocy. Teraz to oni znaleźli się po drugiej stronie bariery i to w tak trudnym dla nas wszystkim momencie.

Olusia urodziła się 27 listopada 2019 roku z ciężką złożoną wadą serca - jej serce jest jednokomorowe (najprościej mówiąc ma tylko pół serduszka). W wieku 22 dni poddana została operacji ratującej życie na otwartym serduszku. Otrzymała diagnozę - zarośnięcie zastawki pnia płucnego. Operacja przebiegła z bardzo ciężkimi powikłaniami, a każdy dzień stał się walką o jej życie.