Ojciec górnika z kopali Jankowice: "Od 3 tygodni na kwarantannie bez wymazu"

Bałaganu z kwarantannami w Rybniku wciąż nie udało się opanować. W dalszym ciągu zgłaszają się mieszkańcy, którzy od kilku tygodni przebywają na kwarantannie, a nie mieli nawet zrobionych wymazów. Dziś (27.05) o pomoc naszą redakcję poprosił mieszkaniec Chwałowic Stanisław Chromy, ojciec górnika z kopalni Jankowice. Z domu nie wychodzą od 5 maja i wciąż czekają na test...

- Syn jest górnikiem na kopalni Jankowice, ale jest pracownikiem firmy zewnętrznej. 4 maja w jego firmie podejrzewali jednego z pracowników, a dzień później, we wtorek 5 maja powiedziano im, że mają nie przychodzić do pracy. Nic się nie działo. Z Sanepidu nikt się z nami nie kontaktował. Syn dzwonił do Sanepidu i dopiero po 2 dniach dodzwonił się do stacji w Tychach - opowiada pan Stanisław.