Ogródki działkowe w Rybniku kontroluje policja. Czy można korzystać z działek?

Obowiązują kolejne obostrzenia, zakazy i nakazy związane ze stanem epidemii. Walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich dostosowania się do tych zaleceń. Dotyczy to również działkowców. Dlatego stróże prawa sprawdzają czy na terenie ogródków działkowych są również przestrzegane przepisy bezpieczeństwa.

Mundurowi kontaktują się z prezesami ogrodów działkowych i informują o potrzebie rozpropagowania zaleceń dotyczących sposobu zachowania się działkowców w sytuacji walki z koronawirusem. Chodzi o to by w częściach wspólnych - alejkach czy placach - należących do ogrodów nie gromadzić się, by zachować odpowiednią odległość i nie zapraszać wzajemnie np. na grillownie - tłumaczy Bogusława Kobeszko, rzecznik rybnickiej policji.