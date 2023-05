Odkryj fenomen Blanki Stajkow i utworu Solo! Zobacz memy, które podbiły sieć po jej występie na Eurowizji 2023. It's kajna krejza!

Zobacz memy z Blanką w roli głównej - kliknij TUTAJ. It's kajna krejza!

Choć wielu nie wierzyło, to Bejba Republic znalazła się w kolejnym etapie tegorocznej Eurowizji! Nie dość, że Blanka zaliczyła duży progres względem przesłuchań eliminacyjnych, to jeszcze utarła nosa hejterom i dostała się do finału. Już 13 maja o godzinie 21:00 wraz z artystami z 25 krajów zaprezentuje się na scenie w M&S Bank Arena.

Mimo iż bukmacherzy nie stawiają na nasze zwycięstwo, to trzymamy kciuki za sobotni występ artystki i życzymy jej jak najlepiej!