Odkażają ulice Rybnika ale czy także w dzielnicach? Mieszkańcy mają wątpliwości

Żłobki w Rybniku zamknięte a rodzice nadal płacą za pobyt dzieci w placówkach. Prezydent chce zwracać opłaty

Koronawirus pozamykał nie tylko szkoły ale też żłobki w Rybniku. Mimo zamkniętych placówek rodzice nadal płacą za pobyt dzieci w placówkach. Dla wielu w obecnej sytuacji to duże obciążenie. Co na to Urząd Miasta Rybnika?