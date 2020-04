Od poniedziałku ZUS w Rybniku ponownie otwarty dla klientów

Zarażonych koronawirusem szczególnie w Rybniku przybywa. Tymczasem otwarty zostanie ZUS w Rybniku.

Od 4 maja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywać się będzie bezpośrednia obsługa klientów.

- ZUS jako jeden z pierwszych urzędów podjął decyzję, aby otworzyć sale obsługi klientów. Wiemy jak bardzo jest to ważne dla osób, które szukają wszelkich informacji m.in. na temat rent i emerytur. Otwarcie naszych sal odbędzie się zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godz. 8.00 do godz. 18.00 - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

We wszystkich placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Warto mieć profil PUE ZUS

- Zachęcamy naszych klientów do składania dokumentów przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Obecnie ponad 3,8 mln osób ma zarejestrowany profil PUE. To wygodne narzędzie do elektronicznego kontaktu z ZUS, w tym szczególnie do przekazywania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.