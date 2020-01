Nurkują podczas ferii w Rybniku z MOSiRem. Fantastyczna przygoda na Yntce [WIDEO ZDJĘCIA]

Tłumaczy, że dzieci biorące udział w zajęciach powinny umieć pływać. - Wskazane jest by dziecko potrafiło samodzielnie pływać. To pozwala potem łatwo adoptować się w tej przestrzeni pod wodą - dodaje.

Taki był pomysł, by zaplanować dzieciom coś innego niż narty czy łyżwy. To już kolejna edycja tych zajęć. Była to propozycja MOSiRu i moja, by spróbować początków z płetwonurkowania, poruszania się po powierzchni, tak zwanego ABC – maska, fajka i płetwy oraz stopniowego adoptowania dziecka, jego organizmu do nurkowania na głębokości, na którą pozwala basen - mówi Mirosław Liszka, który prowadzi zajęcia Przygody z Nurkowaniem na Yntce w Rybniku.

Okazuje się, że śnieg w ogóle nie jest potrzebny, by świetnie się bawić...

Czy po kilku dniach kursu podczas ferii na Yntce, dzieci będą potrafiły samodzielnie płetwonurkować np. podczas wakacji nad morzem?

- Mam nadzieję, że większość po tych zajęciach nauczy się samodzielnie zanurzyć się pod powierzchnię wody, by skutecznie wyrównać ciśnienie w swoich drogach oddechowych, by nie przeciążyć uszu. Z tym często jest kłopot nawet u dorosłych. Jeżeli opanuje się to na pływalni, gdzie już ta reakcja ciśnienia występuje nawet na małych głębokościach, potem swobodnie będzie się czuł w jeziorze czy morzu - dodaje.

Podczas zajęć instruktor uczy opanowania organizmu pod wodą, oczyszczania parującej maski, znaków używanych pod wodą...

- Dzieci przygotowują się, by potem bezpiecznie, skutecznie potrafiły poruszać się w tej przestrzeni. Godzin nie jest za dużo, ale to wystarczy by dziecko wiedziało jak zachować się w wodzie - mówi Liszka.