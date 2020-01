Nowy wybieg dla psów w Niedobczycach gotowy! [ZDJĘCIA]

Nowy wybieg dla psów w Niedobczycach gotowy!

Niedobczycki wybieg dla psów zajmuje obszar około 650 m2. Teren jest oświetlony (obecnie oświetlenie czeka na odbiory). Na wybiegu znajdują się podstawowe elementy urządzeń agility (przeskok z oponą, równoważnia, pochylnia skośna, pochylnia prosta, regulowane poprzeczki do przeskoków, przeskok pojedynczy, słupki do slalomu).

Wybieg posiada dwie śluzy wejściowe i został wyposażony w podajnik na woreczki oraz kosze na odpady. Dla opiekunów również ustawione zostały dwie ławki. Całość jest ogrodzona i bezpieczna dla czworonogów.

Koszt budowy wybiegu to 48 tys. zł. Wzorem pozostałych wybiegów, również ten został wykonany przez Rybnickie Służby Komunalne. Wykonanie i montaż drewnianej infrastruktury rybnickich psich placów zabaw to dzieło pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

Wszystkie rybnickie wybiegi są ogrodzone i wyposażone w wykonane z materiałów naturalnych (z drewna) elementy placu zabaw dla psów. Są to m.in. kładki, huśtawki, tunele, okna do skoków, elementy do wspinaczki, przeskakiwania czy slalomu. Wszystko po to, by zapewnić czworonożnym pupilom bezpieczny i atrakcyjny sposób zabawy.