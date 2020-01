Nowy klub "Noc" w Rybniku oblężony w weekend otwarcia! Świetna zabawa! [ZDJĘCIA]

Nowy klub "Noc" w Rybniku został otwarty w piątek 24 stycznia. W weekend otwarcia przeżył prawdziwe oblężenie.

Klub taneczny ma niepowtarzalne oświetlenie.

- Wiemy, że Noc to jedna z najbardziej tajemniczych, a zarazem ciekawych pór dnia. Chcieliśmy więc, żeby nazwa doskonale odzwierciedlała istotę naszego klubu - informują właściciele nowego klubu Noc w Rybniku.

- To miejsce jest tworzone przez ludzi z pasją, którzy starają się sprostać wszystkim wyzwaniom. Począwszy od doskonale wyszkolonych barmanów, poprzez naszych muzyków, aż po zarządzających - każdy z Nas jest zaangażowany na takim samym poziomie w swoich kompetencjach! Wszystko po to, żeby móc Wam zaprezentować doskonałe miejsce do spotkań, zabaw i Nocnych rozmów! - informują w klubie Noc.