Nowa droga w Rybniku otwarta w połowie kwietnia? Odbiory na drodze Racibórz-Pszczyna prawie zakończone

- Przekazaliśmy wykonawcy drogi nasiona specjalnej mieszanki z mikrokoniczyną i koniczyną zwyczajną, którą obsiane zostaną niektóre skarpy. Chodzi o to, by utrzymanie drogi nie generowało dodatkowej pracy i kosztów, związanych z koniecznością częstego koszenia. Ze względu na wysokość skarp i relatywnie trudny teren, ten pomysł to eksperyment. Mamy nadzieję, że będzie udany – mówi Joanna Kotynia, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w połowie przyszłego tygodnia będzie można zgłosić ostateczne zakończenie robót budowlanych. Po upływie 14 dni, kiedy to uprawomocnią się wszystkie decyzje administracyjne, droga zostanie dopuszczona do ruchu - zapowiada Jacek Hawel, naczelnik Wydziału Dróg UM.

Ponad 433 miliony złotych kosztowała droga regionalna w Rybniku

Rybnicki odcinek Drogi Regionalnej to 10,2 km trasy dwujezdniowej, wzdłuż której powstało m.in. 5 węzłów drogowych, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także liczne ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, sieć kanalizacji deszczowej, przepusty i przejścia dla zwierząt. Integralną częścią inwestycji jest również budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa.

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku. Inwestycję realizowało wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia.

Łączna wartość projektu to 433.700.000 zł, z czego 289.989.933 zł to dofinansowanie z funduszy europejskich (najwyższe w historii miasta).