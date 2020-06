Nieoczywiste atrakcje Rybnika TOP 10 turystycznych osobliwości Rybnika

Nieoczywiste atrakcje Rybnika? Mamy mnóstwo ciekawych miejsc w Rybniku, których często trudno szukać na mapach z atrakcjami turystycznymi województwa śląskiego. Jasne – Zalew Rybnicki – to znana atrakcja wśród żeglarzy, którzy na ciepłych wodach Morza Rybnickiego zwykle rozpoczynają swój sezon. Ale nie trzeba mieć patentów żeglarskich, by docenić to miejsce.

Zapora czołowa Zalewu Rybnickiego

Niewątpliwie jedną z nieoczywistych atrakcji Rybnika jest zapora czołowa zbiornika wodnego należąca do Elektrowni Rybnik, otwarta dla spacerowiczów oraz rowerzystów. Konstrukcja liczy 975 metrów długości I można z niej podziwiać panoramę Zalewu Rybnickiego.

Zresztą Morze Rybnickie to prawdziwy skarb miasta, którego potencjał wciąż nie jest do końca wykorzystany. Na szczęście rowerzyści mogą już doceniać jego uroki, korzystając z kilometrów świetnej asfaltowej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż brzegów, a pobliski zbiornik Pniowiec nareszcie stał się kąpieliskiem miejskim.