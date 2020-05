Nie będzie kopalni Paruszowiec w Rybniku? Postępowanie RDOŚ w Katowicach zawieszone! Co to oznacza?

Kopalnia Paruszowiec nie powstanie?

W Rybniku nie powstanie nowa kopalnia Paruszowiec? W piątek (22.05) przeciwników inwestycji ucieszyła informacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

- 21 maja 2020 roku na wniosek inwestora, zawiesiliśmy postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” - informuje Łukasz Zych, rzecznik prasowy RDOŚ w Katowicach.

Dysponentem takiego postępowania jest inwestor i to on w każdym momencie może podjąć decyzję o jego zawieszeniu, bez podania przyczyny. Takie formalne uzasadnienie nie dotarło też do RDOŚ. To jednak nie oznacza, że całkowici temat upadł. Do tego jeszcze długa droga.

- Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zawieszenia postępowania inwestor nie zwróci się o jego ponowne podjęcie, wówczas wniosek o wszczęcie postępowania uznaje się za wycofany - dodaje Zych.