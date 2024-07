Największa niecka na kąpielisku Ruda w Rybniku wyłączona z użytku. Powodem "incydent wymiotny". Rekompensatą bilet ulgowy dla odwiedzających

Największa niecka na kąpielisku Ruda wyłączona z użytku. Powodem "incydent wymiotny"

Pogoda i temperatury za oknami mocno dają się we znaki. Do Polski, w tym także do Rybnika dotarła kolejna porcja ciepłego powietrza. Termometry wskazują na ponad 30 stopni Celsjusza. W taki upał wielu rybniczan ochłody szuka na miejskich kąpieliskach.