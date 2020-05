Nabór do podstawówek w Rybniku ruszył ponownie

Do klas pierwszych szkół podstawowych urzędnicy zapraszają wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie. W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

Szkoły obwodowe

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie do 16 czerwca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny RYBNIK.ELEMENTO.PL, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły lub przesłać elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu).

Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.