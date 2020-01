Na tarasie domu zdetonowano bombę. Podłożył ją mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn [ZDJĘCIA]

- Na miejscu okazało się, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w plecaku, który pozostawiono na tarasie domu jednorodzinnego. Pomimo tego, że wewnątrz spali domownicy – małżeństwo z dwójką dzieci w wieku 4 i 6 lat, na szczęście nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy zostali ewakuowani z uszkodzonego domu - mówi Aleksandra Nowara.

- W sobotę około godziny 3.00 dyżurny mikołowskiej komendy otrzymał informację o wybuchu, do którego doszło w niewielkiej miejscowości w pobliżu Mikołowa. Oprócz miejscowych policjantów, na miejsce skierowano policyjnych pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic - mówi Aleksandra Nowara, oficer prasowy Śląskiej Policji.

Policjanci z Zespołu do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z mikołowskimi kryminalnymi, śląskimi kontrterrorystami i funkcjonariuszami śląskiego CBŚP zatrzymali pięć osób podejrzanych o skonstruowanie i podłożenie ładunku wybuchowego na tarasie domu jednorodzinnego w Wyrach.

Oprócz mikołowskich policjantów i policyjnych kontrterrorystów w sprawę zaangażowali się kryminalni z Zespołu do Walki z Terrorem Kryminalnym z katowickiej komendy wojewódzkiej, a także funkcjonariusze katowickiego wydziału CBŚP. Do późnych godzin popołudniowych policjanci pracowali na miejscu zdarzenia. Stróże prawa analizowali i szczegółowo sprawdzali każdy trop, który mógłby doprowadzić ich do sprawców. Równocześnie inne grupy policjantów prowadziły ustalenia w sprawie. Odpowiednia współpraca i zaangażowanie w sprawę śledczych z Mikołowa i z komendy wojewódzkiej pozwoliły na bardzo szybkie wytropienie podejrzewanych o podłożenie i zdetonowanie ładunku.