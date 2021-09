"Mistrzowie" parkowania z Rybnika. Zobacz ZDJĘCIA! Lepiej nie brać z nich przykładu!

Spieszyłam się do pracy, z dzieckiem do szkoły, wyszłam tylko na dwie minuty do sklepu - takie wymówki najczęściej słyszą strażnicy miejscy z Rybnika, kiedy przychodzi im wypisywać mandat za złe parkowanie. Są miejsca, gdzie przepisy łamane są notorycznie. Tak jak na bocznych drogach od ul. Byłych Więźniów Politycznych, gdzie obowiązuje zakaz parkowania, a kierowcy i tak zostawiają tam swoje samochody często tarasując nawet wyjazdy z prywatnych posesji. Zobaczcie jak lepiej nie zostawiać swoich aut.