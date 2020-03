Mieszkania na Kolejowej w Rybniku budują zgodnie z planem ZDJĘCIA

Całkowity koszt inwestycji to 8 767 563,16 zł. Na realizację przedsięwzięcia Miasto otrzyma 2 230 308,90 zł bezzwrotnej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Powstanie nowych budynków mieszkalnych to ważny krok na drodze do poszerzania oferty mieszkaniowej Rybnika. Co ważne, zastosowanie przy budowie wysokiej jakości materiałów przyniesie w przyszłości wymierne korzyści w postaci oszczędności związanych z eksploatacją budynków – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.