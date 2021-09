Miasto wyremontuje familok na Paruszowcu. Okolica ma fatalną opinię, czy znajdą się chętni by tam zamieszkać?

Rybnik otrzymał przeszło 7 mln zł finansowego wsparcia na przebudowę i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 23A, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Całkowite koszty planowanej inwestycji wynoszą 8 780 452,26 zł. W wyniku realizacji inwestycji w budynku przy ul. Przemysłowej 23A powstanie 10 mieszkań komunalnych (o powierzchni od 50 do 70 m kw.), które uzupełnią zasób mieszkaniowy Miasta Rybnika.

- To pieniądze wyrzucone w błoto, bo nikt normalny nie będzie chciał w tej okolicy mieszkać - grzmieli internauci. Sprawdziliśmy więc na własne oczy jak wygląda gmach przeznaczony do remontu i co się dzieje w okolicy.

Familok w którym powstaną drogie mieszkania komunalne (w przypadku kamienicy przy Chrobrego stawka za metr kw. wynosi ok 10 zł, podczas gdy normalna stawka za metr w mieszkaniu komunalnym to ok 4,20 zł). stoi w drugim rzędzie budynków z czerwonej cegły, dalej od głównej drogi. Za budynkiem są już tylko tereny zielone i widok na paruszowski staw. Sam budynek jest w stanie fatalnym. - Nie minęły dwa lata odkąd wyprowadzili się stąd ostatni lokatorzy - mówi nam mieszkanka jednego z sąsiednich familoków. Szyby w oknach powybijane, drzwi i okna na parterze zabite płytami lub zamurowane. Te na wyższych kondygnacjach wybite - pewnie kamieniami, a więc woda w czasie deszczu leje się do środka strumieniem. Elewacja w fatalnym stanie - wiele cegieł pokruszonych. A przed budynkiem - obraz nędzy i rozpaczy czyli rozpadające się chlewiki w których kiedyś mieszkańcy trzymali opał. Nietrudno tutaj o tragedię, bo budynki wyglądają jakby trzymały się tylko na słowo honoru. Drzwi odpadają, cegły się sypią, dach wali. I na dodatek walające się wszędzie śmieci. Jednym zdaniem: nie jest dobrze.