Medale rybnickich szpadzistów w Pucharze Europy w Bratysławie [ZDJĘCIA]

Softballowe Mistrzostwa Europy w Żorach i Rybniku

Żory i Rybnik będą jednym z miast-gospodarzy tegorocznych Mistrzostw Europy w Softballu Kobiet! Zawody, będące jednocześnie europejskimi eliminacjami do olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego do Tokio 2020, rozpoczną się 30 czerwca i potrwają do 6 lipca.