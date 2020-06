Matura 2020 z matematyki. Maturzyści z I LO w Rybniku rozpoczęli zmagania z królową nauk [ZDJĘCIA]

Matura 2020. Matematyka nazywana jest królową nauk i to właśnie z nią mierzą się dziś, we wtorek, 9 czerwca, tegoroczni maturzyści. O godz. 9 rozpoczął się egzamin dojrzałości z przedmiotu na poziomie podstawowym, a 15 czerwca - na poziomie rozszerzonym.

Na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu dojrzałości odwiedziliśmy dziś maturzystów z ILO im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

Mimo dodatkowego stresu związanego ze wszystkimi obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, humory im dopisywały.

- Maski to nie problem. Wczoraj zdjęliśmy to wszystko, siedząc już w ławce. Matura z polskiego była dość trudna. Nasza szkoła słynie z dobrego profilu humanistycznego, skoro tu były problemy to nie wiem co było gdzie indziej. Dziś matematyka. Myślę, że podstawa będzie przyzwoita, jestem dobrej myśli – mówi Karol Janota, maturzysta z I LO w Rybniku.