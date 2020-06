Matura 2020 w czasie pandemii: Maturzyści z Rybnika rozpoczęli maturę z języka polskiego [ZDJĘCIA]

To wyjątkowy czas i wyjątkowa matura. Kasztany już dawno nie kwitną. Tegoroczni maturzyści rozpoczynają swoje egzaminy dojrzałości z miesięcznym poślizgiem, spowodowanym pandemią. W tym roku do matur przystępuje 1286 maturzystów z Rybnika.

- Czego się obawiam? Polskiego nie za bardzo. Bardziej matematyki, biologii, chemii - mówi Patryk.

Dominika Frycz tłumaczy, że wiedza, którą nauczyciele zdążyli przekazać w szkole, została, a teraz wystarczyło tylko to powtórzyć.

W podobnym tonie wypowiada się Klaudia Peterko. - Główną pracę wykonaliśmy w roku szkolnym. Na tydzień przed maturą, było jeszcze konkretne powtórzenie, naprawdę przysiadłam do tego, mam nadzieję, że wystarczy – śmieje się Klaudia.

Przyznaje, że jednak kilka długich tygodni normalnej nauki z powodu pandemii stracili.

- Rzeczywiście, ostatnie miesiące w szkole są najbardziej produktywne, wtedy najwięcej się powtarza. To nie były normalne zajęcia, ale mieliśmy “zoomy grupowe”, spotykaliśmy się grupowo – mówi.

Czego brakowało najbardziej podczas przygotowań do matury?

To zależy od przedmiotu, my jesteśmy klasą mat-fiz. Trochę brakowało takich normalnych lekcji. Ale z niektórych przedmiotów łatwiej uczyć się samemu, bo można poświęcić cały czas na to, co naprawdę ważne. Często w szkołach dużo spędza się czasu na przedmiotach, które cię nie interesują albo się w przyszłości nie przydadzą albo są to po prostu uzupełniające i nie wpływają na wynik z matury, który jest kluczowy by dostać się na studia – mówi Wiktoria Kaleta.