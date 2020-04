Marek Twaróg: Świat lata w kosmos, a w Rybniku XIX-wieczny klimat pierwszej rewolucji przemysłowej

Argumenty firmy, chcącej budować kopalnię, są tak głupie, że aż wstyd przytaczać. Dość powiedzieć, że dyrdymalą o „nowych miejscach pracy”, co ponoć szczególnie ważne jest teraz – w czasie w pandemii. Powiem tylko, że miejsc pracy – szanowni cwaniacy - ma być u was tyle, ile w każdej innej – jednej! – nowoczesnej i czystej firmie na 2000 ludzi (jak np. w niedalekim Tenneco). A mieszanie w to pandemii, to już istny gwałt na rozumie. Kopalnia ma nas tu truć i dewastować życie do 2049 roku – widzenie tej inwestycji przez pryzmat dzisiejszej kilkumiesięcznej pandemii to szczyt durnoty i obłudy. Populizm godny obecnej propagandy rządowej.