Marcin Maleszewski. Górnik, który walczy w MMA

Wśród górników nie brakuje utalentowanych piłkarzy, muzyków czy hodowców zwierząt. Jak się okazuje, jest też zawodnik MMA. To Marcin Maleszewski z Czerwionki-Leszczyn. Na co dzień pracuje w kopalni Chwałowice w Rybniku. Ostatnio zadebiutował w zawodowej gali MMA.

Marcin Maleszewski, czyli górnik w MMA

Sztukami walki Marcin Maleszewski z Czerwionki-Leszczyn pasjonuje się od dziesięciu lat, a treningi jako nastolatek zaczął od muay thai, czyli boksu tajskiego i kickboxingu, które ćwiczył w rybnickim klubie Absortio Gym. Dla przygody z MMA (z ang. mixed martial arts) - mieszanymi sztukami walki zaczął dojeżdżać do knurowskiego klubu Spartan Team. Odnosząc wiele zwycięstw amatorskich na Śląsku tafił do Silesian Cage Club w Katowicach. Trenerzy zauważyli jego talent i zachęcili, by spróbował sił w zawodowych pojedynkach w oktagonie (ośmioboczny, osiatkowany ring, zwany niekiedy "klatką", w którym zawodnicy toczą widowiskowe walki).