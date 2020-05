Od kilku lat nie mieliśmy sobie równych jeśli chodzi o imprezy majówkowe. To Rybnik bawił się najlepiej! To do nas "wbijali" mieszkańcy innych miast na imprezę. Przyjeżdżali z całej Polski, bo o koncertach "Maj bzy Rybnik i Ty" mówiło się wszędzie - reklamy były nawet w sieci Multikino! Majówki w Rybniku zawsze były głośne, radosne i pełne ludzi. Pamiętacie jak się bawiliśmy na koncertach Quebonafide czy Grubsona? WYBRALIŚMY DLA WAS ZDJĘCIA Z MAJÓWEK W RYBNIKU

Majówki w Rybniku zawsze były głośne, radosne i pełne ludzi. Pamiętacie jak się bawiliśmy na koncertach Quebonafide czy Grubsona? Od kilku lat nie mieliśmy sobie równych jeśli chodzi o imprezy majówkowe. To Rybnik bawił się najlepiej! To do nas "wbijali" mieszkańcy innych miast na imprezę. Przyjeżdżali z całej Polski, bo o koncertach "Maj bzy Rybnik i Ty" mówiło się wszędzie - reklamy były nawet w sieci Multikino! Majówki w Rybniku zawsze były głośne, radosne i pełne ludzi. Pamiętacie jak się bawiliśmy? W ubiegłym roku pogoda akurat nie dopisała ale pod sceną na kampusie i tak było gorąco. Zadbali o to m.in. Dr Misio i Lao Che. Młodzi bawili się na koncertach Rasmentalism, Otsochodzi i Eldo, a na finał pięknie zaśpiewały Rybnikowi Natalia Przybysz i Nosowska. I tylko żałować można było, że nie zaświeciło słońce, bo pewnie trudno byłoby się pomieścić na kampusie, tak jak rok wcześniej, jak wystąpił tu m.in. Quebonafide! Jezu co tam się wtedy działo. Pamiętacie? Morze ludzi zalało cały kampus... Bujał nas wtedy też Grubson a zaczarował Łąki Łan. Było cudownie... W tym roku na kampusie cisza, ten chory wirus zatrzymał nas w domach. Ale jeszcze wybuchnie tu muzyka i radość. Jeszcze spotkamy się na kampusie. Jeszcze będzie Maj bzy Rybnik i Ty. Jeszcze zakochamy się w Rybniku...