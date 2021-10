Majka straciła nogę w wypadku. Teraz 23-latka uczy się codziennego życia. Od nowa

Czasem swędzi ją stopa. Czasem boli ją też obciążone nieco latami spędzonymi w siłowni kolano. Ale 23-letnia Majka Dobruchowska przecież nie ma nogi. Tej która czasem ją swędzi albo boli. Dopiero uczy się, co to bóle fantomowe. Straciła nogę całkiem niedawno, bo ledwo trzy miesiące temu. Fatalny zbieg okoliczności. Kable wisiały nad drogą, ulicą przejeżdżała ciężarówka, zahaczyła o kable i trach! Na ziemię runął drewniany słup telefoniczny. Prosto na spacerującą z pieskiem Majkę. Nogę urwało nad kolanem, w udzie. Wystarczył moment.

Codzienność nie jest wcale taka łatwa

- Trochę mnie ta codzienność zaczyna przytłaczać. Niestety. Chciałabym już normalnie żyć, ale póki co nie mogę… - mówi nam dziewczyna. Bo normalnego życia dziewczyna uczy się na nowo. To co do tej pory było normalną, codzienną czynnością, dziś jest wyzwaniem.