Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego wystartował dziś (6.05) z nową inicjatywą, tym razem skierowaną dla pracowników transgranicznych oraz rodaków którzy z różnych powodów będą musieli przekroczyć granicę Polski z jednym z państw sąsiednich bądź też do Polski wrócić. Akcja nosi nazwę Transgraniczny Punkt Informacyjny.

Łukasz Kohut rozpoczął akcję Transgraniczny Punkt Informacyjny



- Otwarcie granic nie załatwiło problemów mieszkańców pracujących za granicą. Mówili o tym głośno podczas protestu w Cieszynie, gdzie było kilkaset osób - mówi Łukasz Kohut.

Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego wystartował dziś (6.05) z nową inicjatywą, tym razem skierowaną dla pracowników transgranicznych oraz rodaków którzy z różnych powodów będą musieli przekroczyć granicę Polski z jednym z państw sąsiednich bądź też do Polski wrócić. Akcja nosi nazwę Transgraniczny Punkt Informacyjny.Tłumaczy, że pracownicy transgraniczni z którymi rozmawiał podczas niedzielnego protestu w Cieszynie wymieniali wiele problemów.- Najważniejsze problemy to dostępność do testów i ich cena. Kosztują 600 zł. Kolejnym problemem jest konieczność przekraczania granicy w wyznaczonych miejscach. Nie otwarto całej granicy. W efekcie mieszkaniec Istebnej, który ma do pracy po czeskiej stronie 10 minut musi jechać przez Cieszyn 100 kilometrów. Duże problemy mają nie tylko mieszkańcy pracujący w Czechach ale też np. w Austrii czy Holandii - wylicza Łukasz Kohut.Mówi o dużej dezorientacji wśród pracowników transgranicznych. Interweniował już w tej sprawie, pisząc list do ministerstwa a także dyskutując na forum Parlamentu Europejskiego.Rozpoczął dziś też akcję Transgraniczny Punkt Informacyjny.W tym celu został stworzony adres e-mail „pomoc@lukaszkohut.pl” na który całkowicie bezpłatnie mogą zwracać się osoby potrzebujące informacji na temat reguł przekraczania granic oraz pobytu w państwach graniczących z RP. Biuro ze swojej strony zobowiązuje się do udzielenia merytorycznej odpowiedzi w ciągu dwudziestu czterech godzin opierając się na wytycznych z ministerstw i służb działających na terenie państw których dotyczy pytanie.Jesteś pracownikiem transgranicznym i nie wiesz jak wrócić do pracy?Napisz maila na adres:pomoc@lukaszkohut.pl