Łukasz Kohut protestuje przeciw dyskryminacji turystów ze Śląska

W przekazach polskich mediów pojawiają się informacje, iż na przestrzeni ostatnich dni pojawiają się incydenty odmawiania mieszkańcom województwa śląskiego rezerwacji noclegów i kwater wypoczynkowych. Powodem takich sytuacji ma być obawa przed koronawirusem, wynikająca z faktu, iż to na terenie województwa śląskiego diagnozowana jest obecnie największa liczba przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika, stanowczo protestuje. Wskazując, że fakt zdiagnozowania największej liczby przypadków na Śląsku bierze się stąd, iż to właśnie jedynie tam wykonywane są testy przesiewowe na pracownikach dużych zakładów pracy, takich jak m.in. kopalnie, podkreśla, że sprawa ma charakter dyskryminacji, nierównego traktowania.

- Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby walczyć z dyskryminacją. Ślązaków, innych mniejszości regionalnych i etnicznych, innych mniejszości w ogóle. W demokratycznym i wolnym państwie nie ma miejsca na brak szacunku dla jakiejkolwiek grupy. Walczę też z zabobonem i niewiedzą. To, że Śląsk, jako jedyny, masowo wykonuje testy, jest wyrazem odpowiedzialności; nie może być powodem do odrzucania i hejtu - mówi Łukasz Kohut.