Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Rybniku

adres: Mikołowska 19, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Zwonowicka 5, 44-292 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: 1 Maja 91A, 44-206 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: ks. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Jankowicka 1, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Za Torem 3B, 44-203 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: os. Południe 20, 44-253 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: św. Maksymiliana 24, 44-207 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Rybacka 55, 44-207 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: 1 Maja 51, 44-206 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Niedobczycka 191, 44-270 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Włościańska 39E, 44-251 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Wolna 17, 44-203 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Alojzego Szewczyka 6, 44-213 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Karola Miarki 74, 44-203 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Śląska 18A, 44-206 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Ziołowa 3, 44-251 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Żurawia 8, 44-253 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Józefa Lompy 6, 44-253 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Sztolniowa 29B, 44-251 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Cmentarna 1, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Grunwaldzka 18, 44-210 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Sportowa 52, 44-273 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Boczna 17, 44-270 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Wodzisławska 46, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: ks. Henryka Jośki 25, 44-217 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Leopolda Staffa 42A, 44-274 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Kręta 20, 44-274 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Gustawa Morcinka 18, 44-273 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Gzelska 7, 44-292 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Komisji Edukacji Narodowej 29, 44-207 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Bernarda Kuglera 8A, 44-207 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Stanisława Małachowskiego 44, 44-251 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: dr. Mariana Różańskiego 14A, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Wodzisławska 123, 44-218 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Borki 37D, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Świerklańska 42, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Gliwicka 105, 44-207 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: św. Józefa 30, 44-217 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Józefa Rymera 24A, 44-270 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

adres: Orzepowicka 15A, 44-217 Rybnik numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 73

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak można zmienić miejsce, gdzie chcemy głosować?

W czasie wyborów możemy nie przebywać w miejscu swojego zameldowania. Dla osób, które mieszkają pod innym adresem, wypoczywają poza swoją miejscowością czy też przebywają w szpitalu czy więzieniu przygotowano odpowiednie procedury.

Każdy, kto mieszka poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub w urzędzie. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, a także skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.

Dla tych, którzy jednorazowo chcą zmienić miejsce głosowania, np. z powodu zaplanowanego wyjazdu, przewidziano wniosek o dopisanie do spisu wyborców.