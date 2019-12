Lekarz z Rybnika ciężko zachorował. Apeluje o pomoc, by mógł skorzystać z terapii ostatniej szansy. Trwa zbiórka pieniędzy

Zwracam się o pomoc w sfinansowaniu mojego leczenia. Będę wdzięczny za każdą, nawet najmniejsza wpłatę. Choruję od ok. dwóch lat na bardzo cieżką chorobę neurologiczną – SLA (stwardnienie zanikowe boczne). Choroba ta nie jest leczona w Polsce i w czasie 2-3 lat prowadzi do całkowitego paraliżu i w końcu do śmierci przez uduszenie - infomuje w dramatycznym wpisie Sławomir Dziuba, który do niedawna sam ratował pacjentów z najcięższych przypadków onkologicznych. Pracował na Oddziale Laryngologii Dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.