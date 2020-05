Ławki w bazylice w Rybniku zjada kornik. Mają ponad 100 lat. Wszystkie zostaną odnowione

Proboszcz tłumaczy, że nie do końca tak jest, bo arcybiskup prosił by nie rozpoczynać teraz żadnych większych prac, ale odnowienie ławek w bazylice było zaplanowane dawno, terminy uzgodnione i podpisane umowy, a wiec trudno to by było zatrzymać.

W bazylice nie planowali większego remontu ławek, ale gdy ściągnięto warstwy farby okazało się, że zżera je kornik.

- Nie mieliśmy w planie generalnego remontu – chcieliśmy ściągnąć farbę i nową nałożyć, ale gdy ławki znalazły się w warsztacie i ściągnięto farby, widzimy że kornik zrobił swoje. Niektóre elementy są też wyłamane, przez użytkowanie. To wymaga solidnej pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się to zrobić. Nie jest to koszt ogromny, który by nas mocno obciążał. Mamy wsparcie wiernych – mówi ks. Marek Bernacki.

Nikt nie wie dokładnie, kiedy ostatni raz ławki z bazyliki były remontowane. A przeszły wiele, między innymi pożar w 1959 roku.