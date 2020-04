Laptopy dla uczniów z Rybnika kupiło miasto. Dzieci będą mogły uczyć się zdalnie

Wykluczenie cyfrowe – to problem, z którym mierzy się współczesne społeczeństwo, starając się jak najsprawniej reagować na różnice w dostępie do techniki informatycznej pomiędzy poszczególnymi grupami osób. W czasie walki z pandemią koronawirusa, kiedy to większość sfer życia codziennego przeniosła się do sieci, brak lub ograniczona możliwość korzystania z nowoczesnych form komunikacji są szczególnie uciążliwe. Dla wielu dzieci oznacza to problemy z dostępem do edukacji zdalnej.

Zgodnie z uzyskanymi od dyrektorów rybnickich placówek oświatowych danymi, aż 125 uczniów z 26 rybnickich szkół nie może uczyć się zdalnie dlatego, że nie posiada odpowiedniego sprzętu komputerowego. Miasto postanowiło zareagować na tę sytuację: