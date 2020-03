Kuczera: W Rybniku jest 105 000 rybniczan uprawnionych do głosowania. Co to oznacza? "Nie będę narażać moich mieszkańców na utratę zdrowia"

W najbliższych wyborach prezydenckich, jakie rząd chce przeprowadzić 10 maja 2020 roku uprawnionych do głosowania jest ponad 105 000 rybniczan. - Co to oznacza dla Rybnika? - zdradza Piotr Kuczera prezydent Rybnika.

- To organizacja w najbliższych dniach spotkań i szkoleń dla komisji wyborczych w 70 obwodach, do organizacji wyborów potrzebnych będzie 840 osób. Chciałbym, żeby mi ktoś powiedział, kogo i jak mam przekonać do zasiadania w tych komisjach wyborczych? Kto weźmie odpowiedzialność za zdrowie i życie tych ludzi? - pyta Kuczera.