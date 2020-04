Ks. Marek Bernacki: Zachęcam by trwać z Jezusem, nie uciekać. Nie być jak ci z tłumu, którzy wołali "Hosanna" a potem "ukrzyżuj"

Niedziela palmowa początek wielkich obchodów, najważniejszej tajemnicy naszej wiary, męka, śmierć i Zmartwychwstanie.

Rozpoczynamy świętowanie tej niedzieli i tego czasu, niewątpliwie w tym roku bardzo wyjątkowego czasu. Pusta świątynia. Właściwie nie pusta. Bo przecież jest On. Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. To jest nasza nadzieja to jest nasza otucha. Dlatego zachęcam drodzy parafianie, wszyscy goście naszej Wspólnoty parafialnej by trwać razem z Jezusem , by pozostać wraz z nim. Nie uciekać, nie odchodzić, by nie zniechęcać się, by nie być jak ci z tego tłumu którzy wołali Hosanna a potem ukrzyżuj. Zachęcam byśmy wspólnie razem choć bardzo duchowo uczestniczyli w tych wielkich tajemnicach naszej wiary. Przed nami bogactwo wydarzeń, przed nami wielka prawda o naszej wierze. Bądźmy razem w duchowej jedności. Trwajmy na modlitwie, a przede wszystkim trwajmy razem z Jezusem Chrystusem. On nas bardzo potrzebuje i my też go potrzebujemy"