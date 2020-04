W czwartek 9 kwietnia wieczorem rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. Do wspólnego świętowania zaprasza ks. Marek Bernacki, proboszcz Bazyliki św. Antoniego, który skierował do wiernych i wszystkich mieszkańców słowa: "Mam świadomość że będzie to niezwykły czas naszego odosobnienia. Kiedy Wy będziecie się łączyć z nami duchowo a my z Wami. Chcę Was zapewnić, że chcemy być z Wami, pamiętamy o Was nieustannie. I tak jak wielu powtarza – my też powtarzamy z głębi naszych serc - "tęsknimy za Wami". Ufam, że to święte Triduum Paschalne zbliży nas do naszego Pana ale również do siebie.

Ks. Marek Bernacki na Triduum Paschalne: "Tęsknimy za Wami". Ufam, że to święte Triduum zbliży nas do naszego Pana ale też do siebie

Co dopiero rozpoczęliśmy świętowanie Wielkiego Tygodnia niedzielą palmową, co dopiero uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. A przed nami święte Triduum Paschalne, wyjątkowy czas liturgii kościoła. Trzy święte dni. Od mszy wieczerzy pańskiej wielkiego czwartku, do nieszporów niedzieli zmartwychwstania. Czas bardzo szczególny, bo chcemy być blisko naszego Pana. Naszego pana, który w czasie ostatniej wieczerzy uczy nas miłości bliźniego ale również wobec naszego Pana który podejmuje mękę cierpienia, który umiera dla nas na krzyżu na Golgocie i dla nas zmartwychwstaje - mówi ks. Marek Bernacki.