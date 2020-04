Ks. Marek Bernacki: Chrystus Zmartwychwstał, pokonał wszelkie lęki, wszelką niepewność, niepokój WIDEO

Ks. Marek Bernacki na Triduum Paschalne: "Tęsknimy za Wami". Ufam, że to święte Triduum zbliży nas do naszego Pana ale też do siebie

W czwartek 9 kwietnia wieczorem rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. Do wspólnego świętowania zaprasza ks. Marek Bernacki, proboszcz Bazyliki św. Antoniego, który skierował do wiernych i wszystkich mieszkańców słowa: "Mam świadomość że będzie to niezwykły czas naszego odosobn...