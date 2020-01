Krząkała w Sejmie o propagandzie TVP: "Skandalem jest że dajecie 2 miliardy na propagandę TVP i ledwo 700 mln na refundację leków"

Czy misją jest manipulacja prawdą, szczucie i zakłamywanie rzeczywistości, do czego nas przyzwyczajają Wiadomości? - mówił Marek Krząkała w Sejmie.

- Mam pytanie dotyczące misji Telewizji Publicznej. Czy coś się zmieni w 2020 roku? Bo póki co TVP, podobnie jak wymiar sprawiedliwości, niestety ale została upolityczniona i służy interesom jednej partii - pytał Krząkała.

Dodał, że raport OBWE opublikowany po wyborach parlamentarnych nie pozostawia suchej nitki na mediach publicznych, które w bardzo stronniczy sposób służą interesom rządzących.

Pytał, po co zwiększać środki na TVP, skoro po odjęciu abonamentów dochody spadają.

- Czy nie można by było tych pieniędzy przeznaczyć na ratowanie zdrowia? Skandalem jest że dajecie 2 miliardy na propagandę TVP i ledwo 700 milionów na refundację leków w chemioterapii - mówił Krząkała.

Na swoim profilu na facebooku poseł wylicza:



Warto te 2 mld złotych (a łącznie już 4 mld w ciągu 3 lat) porównać z innymi wydatkami państwa:

0,7 mld zł to roczna refundacja leków stosowanych w chemioterapii,

0,1 mld zł przeznacza się na badania nad nowymi lekami przeciwko rakowi,

2,5 mld zł to roczne środki przeznaczane na rehabiltację,

3,7 mld zł to wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2018 roku.