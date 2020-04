Koronawirus w Rybniku. Dzieci bawią się na placu zabaw. "To niepoważne zachowanie"

- W dyskusjach toczących się w internecie część osób potępia tego typu zachowanie. Jednak zdarzają się głosy jakby pozbawione rozsądku. Można przeczytać, że "przecież tam nikogo nie było". Jakby tak każdy sobie pomyślał, to na placach zabaw byłyby tłumy... - słyszymy.

- Gdzie rodzice? To niepoważne zachowanie - komentuje jedna z zaniepokojonych mieszkanek Rybnika.

Słońce, wysoka temperatura kuszą. Nie tylko dzieci, ale i również dorosłych. Dla wspólnego dobra powinniśmy jednak pozostać w domach. Zdecydowana większość stosuje się do rządowych zakazów i zaleceń, mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Niestety, ale nie wszyscy.

Policja ostrzega, że każde nieuzasadnione wyjście z domu może skończyć się mandatem. Sprawy nieletnich będących bez opieki poza miejscem zamieszkania kierowane są do sądu rodzinnego.

Kiedy można wyjść z domu w czasie koronawirusa

dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Słońce i wysoka temperatura kusi. Nie ma co ukrywać. Jednak wszyscy powinni zachować rozsądek i stosować się do rygoru. Im bardziej będziemy zdyscyplinowani, tym szybciej wrócimy do normalnego życia, a nasze dzieci na place zabaw.