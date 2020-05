Koronawirus w kopalniach Jankowice i Murcki-Staszic. Ponad 180 zakażeń, wydobycie wstrzymane do 10 maja

Jankowice: Zakażonych więcej, ale przyrost mniejszy

Do 79 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w kopalni Jankowice należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Dobrym prognostykiem jest mniejszy przyrost chorych w porównaniu do poprzednich dni. W całej PGG koronawirusa potwierdzono u 160 osób, a w kwarantannie pozostaje 1118 pracowników...