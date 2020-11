Koronawirus u Franciszkanów w Rybniku. Do 13 listopada kościół zamknięty

Niektóre cmentarze są otwarte wbrew zakazowi. Dlaczego? Część osób korzysta z okazji, choć nie wolno

Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów, wszystkie cmentarze w Polsce od 31 października do 2 listopada 2020 r. powinny być zamknięte. Ale są wyjątki. Cmentarze Kule i Rocha w Częstochowie np. są zamknięte, ale w praktyce można na nie wejść, bo w kościołach na nekropoliach odbywają się msze święte. Podobne wyjątki dotyczą wielu nekropolii w Polsce. Każdy może więc uczestniczyć w nabożeństwie, a przy okazji... odwiedzić grób bliskich. Niektórzy korzystają z okazji, by dostać się do grobów swoich bliskich, choć nie wolno.