Koronawirus a miejsca pracy. Czy w Rybniku doszło do masowych zwolnień?

Pandemia koronawirusa nie oszczędza gospodarki. Wiele firm już odnotowało straty, które zmuszają je do cięcia kosztów i zwalniania pracowników. Ostatnie dni marca mogą być sądnymi dniami dla wielu osób pracujących w prywatnych przedsiębiorstwach.

Co prawda w najbliższych dniach w życie ma wejść rządowa „Tarcza antykryzysowa”, a pomoc firmom oferują również samorządy, ale eksperci zgodnie przyznają, że to jedynie kropla w morzu potrzeb przedsiębiorstw.

Jak wygląda sytuacja na rynku pracowniczym w Rybniku? Czy doszło do grupowych zwolnień? Jak informują w rybnickim Powiatowym Urzędzie Pracy, najnowsze dane nie wskazują na masowe zwolnienia. - W ostatnich dniach do Urzędu nie dotarły informacje o masowych zwolnieniach - uspokajają w Urzędzie. Urzędnicy przyznają jednak, że do grupowego zwolnienia doszło w połowie marca, ale wpływu na tę decyzję nie miała jeszcze najprawdopodobniej pandemia koronawirusa.