Koronawirus: 15 tys. górników ma być przetestowanych. Na razie wykonano 5 tys. testów

97 proc. górników przechodzi zakażenie bezobjawowo, ale to niebezpieczne, bo zakażają osoby, z którymi się spotykają.

- Wyniki spływają sukcesywnie. Próbki przekazaliśmy do różnych laboratoriów - powiedział Kraska. - Po dzisiejszym sztabie jestem optymistą i nie będzie potrzeby utrzymania rygorów na Śląsku. Warunkiem jest przestrzeganie zasad epidemiologicznych przez mieszkańców. Oprócz górników przebadane będą ich rodziny. Akcja rozpocznie się jutro.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Jak powiedział nie w każdej kopalni sytuacja jest taka sama. Wyniki pokażą nam dopiero prawdę. Wstępnie ma być przebadanych 15 tysięcy górników, ale pod koniec tygodnia będą testowani ponownie, by uniknąć kolejnej fali zakażeń.

Obecnie zakażonych jest na Śląsku 3007 osób.

- Liczba osób zakażonych może rosnąć i na Śląsku się poszerzać - ocenił Kraska.

Niedługo mają ruszyć dwa kolejne laboratoria na Śląsku. Kraska stwierdził, że to poprzednicy ... zamknęli szereg laboratoriów. - To my odtwarzamy potencjał - mówił Kraska. - Jesień może przynieść kolejną falę zakażeń.